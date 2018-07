Mourinho, con un pie y medio fuera del Manchester United

Para las casas de apuestas deportivas británicas, José Mourinho tiene todos los boletos comprados para dejar el banquillo del Manchester United apenas inicie la temporada. ¿Los motivos? Su mal humor y el poco entendimiento con los jugadores.

Si bien el estratega portugués se mostró optimista cuando se abrió el mercado de pases, es otra la historia en la actualidad. Pues, 'The Special One' no ha podido contratar a los fichajes que pidió y, por ende, está a punto de abandonar el club.

José Mourinho, gestor del título de la Europa League 2016-17 con los 'Reds', tendría los días contados en Old Trafford para las casas de apuestas británicas. Pues, aseguran que el United solo ha encajado resultados decepcionantes en su gira por los Estados Unidos.

Asimismo, aseguran que el luso ha tenido un 'corto circuito' con varios jugadores y dirigentes, quienes no han podido fichar a los futbolistas que exigió el luso. Solo hay que recordar una frase que causó revuelo en la rueda de prensa previo al duelo ante el Madrid por la International Champions Cup 2018.

"Hace unos meses di a mi club una lista con cinco jugadores. Aún estoy esperando. Si no los tengo seguiremos peleando, trabajando y creyendo en los jugadores que tenemos", agregó 'Mou', quien pretende terminar el torneo de la mejor manera.

EL DATO:

José Mourinho ganó la Premier League dirigiendo al Chelsea.