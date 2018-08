Lenglet reveló la curiosa forma en que se enteró del interés del Barcelona

Clement Lenglet es una de las grandes apuestas del Barcelona para la temporada 2018-19. Gracias a sus buenas prestaciones con el Sevilla, el club catalán no dudó en pagar la cláusula de rescisión (35,9 millones de euros) del central francés para sumarlo a sus filas.

Ahora bien, a Lenglet le toca demostrar todas sus condiciones con el Barcelona, club del cual supo su interés por la... ¡portada de un periódico!

"Me enteré en diciembre de que el Barça me quería. Fue por una portada del 'Sport'. Entonces aún no había habido contacto directo y fue a final de temporada cuando mi representante me dijo que existía la posibilidad", aseguró el futbolista de 23 años a dicho periódico.

En sus primeros días como jugador azulgrana, Lenglet reconoció que ya siente la diferencia respecto a sus anteriores clubes. "El estilo de juego es muy diferente al de los demás equipos. Hay mucho más espacio a la espalda y cuando tenemos la pelota hay que pensar muy bien donde hay que meter el balón", sostuvo.

Clement Lenglet, a priori, téorico suplente detrás de la pareja Piqué-Umtiti, afirmó que no le asusta la competencia. "Estoy aquí para luchar por tener minutos. Si no jugo, miraré a mis compañeros para aprender porque ellos tienen experiencia a nivel 'top' y eso ayuda", sentenció.

EL DATO:

Clement Lenglet rechazó una oferta de la Juventus cuando tenía 18 años. "No era el momento. Era muy joven para imponerme en un equipo tan grande que tenía a Bonicci, Chiellini y Barzagli. Ahora tengo más experiencia y eso me da más confianza para jugar en un club tan grande", afirmó.