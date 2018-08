¡Para ver una y otra vez! Diego Lainez anotó su primer gol en la Liga MX

Diego Lainez es la mayor promesa del fútbol mexicano. A sus 16 años, el mediapunta debutó con el América, pero no fue hasta dos años después que se estrenó como goleador y ante un rival complicado como el Pachuca.

A los 15' el volante del América recibió por derecha, encaró a su marcador, salió para su mejor perfil y sacó un zurdazo pegado al segundo palo.

Diego Lainez explotó tras su primer gol con el América en la Liga MX. El juvenil celebró con Paul Aguilar e inmediatamente fueron en su búsqueda sus demás compañeros.

En redes sociales, el América sacó pecho por el golazo de la estrella de su cantera. Con golazos así, Diego Lainez le quiere demostrar a Miguel Herrera que debe ser titular indiscutible en Las Águilas.

Diego Lainez anotó su primer gol con el América a los 18 años, 1 mes, 25 días.

You never forget your first time.



🎥 @DiegoLainez10's first Liga MX goal!pic.twitter.com/kzO2BKUAYY