Courtois sobre el Real Madrid: "Mi traspaso es un tema muy delicado, no quiero comentar nada"

Uno de los fichajes que más sonó este mercado después de Rusia 2018, ha sido el de Thibaut Courtois quien desea irse al Real Madrid a costa de lo que fuese, pero Chelsea sabe que perder a un jugador de su calidad y juventud es difícil de suplantar, por eso le está poniendo duras trabas.

Aunque el agente FIFA de Courtois señaló lo siguiente ante la consulta del presente del guardavalla: "He leído que el Chelsea cuenta con Courtois, pero he dejado claro al club que la mejor opción para él es ir al Real Madrid". El representante se mantiene firme que lucharán por una mejora profesional.

El mercado en Inglaterra se cierra el próximo 9 de agosto, siendo esa la fecha límite para conocer lo que será el futuro de Courtois con el tema de su salida al Real Madrid o mantenerse en el Chelsea. Pero el ex Atlético de Madrid explicó la situación correspondiente, opinando, pero con sensación de temor.

''¿Mi traspaso? No voy a comentar nada sobre eso ahora. Es un tema muy delicado. No puedo decir mucho al respecto ahora. No pienso en ello, estoy muy tranquilo, ponerme nervioso no ayudaría. Lo importante es estar listo y preparado para la próxima temporada". Siendo este el último mensaje que brindó el seleccionado belga a la prensa internacional.

EL DATO:

Real Madrid tiene en primera opción pagar por Thibaut Courtois al Chelsea, siendo una 'ganga' en el mercado del fútbol mundial.