Dolorosa despedida por parte de Paolo Hurtado a Vitoria Guimarães [VIDEO]

El volante peruano se encuentra en su nuevo equipo de la liga turca, Konyaspor. Siendo esto una reacción inmediata en los sentimientos de Paolo Hurtado, quien mediante sus redes sociales emitió un mensaje que seguramente le salió desde lo más emotivo.

Al explicar en primera instancia por qué decidió salir de Portugal, Paolo Hurtado explicó que iba más por una mejoría: “Estoy seguro que no es una despedida, sino un hasta pronto. Estar en el Vitória Guimarães me convirtió en un mejor profesional". Por eso en su Instagram personal se despachó a gusto con todos sus sentimientos.

PUEDES VER: La renovación de Ricardo Gareca está en cuenta regresiva

"Cambiar de club nunca es fácil, especialmente cuando has tenido la oportunidad de defender los colores de un club tan grande e importante como Vitoria Guimarães. No dejo un club, dejo una familia. No dejo compañeros, dejo hermanos. No me alcanzan las palabras para agradecer por tanto a todos en el club: staff, presidente, directivos, torcedores y colegas".

NO TE LO PIERDAS: Miguel Trauco se quedará en Flamengo siendo suplente

"Todos ustedes quedarán siempre en mi corazón por todo lo que le dieron a mi familia y especialmente a mí. A los hinchas un mensaje adicional: muchas gracias por su apoyo incondicional. Su aliento constante ha contribuido a que sea un mejor profesional. Tengo sentimientos encontrados mientras escribo estas palabras por todo el amor que siento por voce. Estoy seguro que esto no es una despedida sino un hasta pronto". Acompañado un conjunto de vídeos emotivos que van más allá de sus palabras de agradecimiento.

EL DATO:

Paolo Hurtado costaba 400 mil euros cuando salió de Alianza Lima al Pacos de Ferreira, siendo ahora un total de 4 millones de euros en Konyaspor.