Canterano de Real Madrid la rompió en la gira y habló sobre Julen Lopetegui

Sergio Reguilón ha sido una de las sensaciones del Real Madrid durante la International Champions Cup. El canterano fue titular ante la Roma en el último partido de la gira estadounidense de la 'Casa Blanca' y habló en zona mixta luego del encuentro. Habló sobre la posibilidad de subir al primer equipo y también sobre Julen Lopetegui.

"Julen está muy contento conmigo, eso me ha transmitido. Siempre haré lo que sea mejor para el club. La verdad es que cuando jugué el primer partido me quité Twitter y esas cosas... Pero las bromas con los amigos y la familia son normales", dijo el joven lateral izquierdo que tuvo una actuación muy aceptable en el cotejo del último martes.



Sobre la posibilidad de subir al primer equipo, dijo que no se siente apurado. Va con calma y considera que Theo Hernández aún es jugador del Real Madrid, pero que estará preparado para lo que le toque hacer durante la temporada. "Theo todavía es jugador nuestro, pero yo estoy para lo que me diga el club. Da igual el primer equipo que el Castilla. Siempre estaré disponible".

Sergio Reguilón no se olvidará de la gira que ha vivido esta pretemporada con el Real Madrid. Le deja buenas sensaciones y la experiencia ha sido genial para él. Cuenta que está feliz y ha aprendido más de los veteranos. "Me voy con buenas sensaciones e individualmente me voy muy contento".

¿Cómo ve el fútbol el canterano? Para Sergio, el fútbol es un deporte que hay que verlo con calma. Está metido en esto desde que andaba en pañales y se muestra contento de pertenecer a uno de los clubes más grandes que tiene Europa. "Lo vivo con tranquilidad. Es fútbol y lo hago desde los 4 años. En el campo veo 11 contra 11 y un árbitro".