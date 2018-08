Real Madrid vs. AS Roma EN VIVO: chocan en partidazo por International Champions Cup 2018 [Guía de Canales]

Real Madrid vs. AS Roma juegan este martes 7 de agosto (7:05 p.m.) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en un amistoso válido por la International Champions Cup 2018. Sigue la transmisión EN VIVO EN DIRECTO por DirecTV Sports, beIN y SKY Sports, y las incidencias las puedes seguir ONLINE por Libero.pe.

Tras el triunfo por 3-1 ante la Juventus, con un gran juego desplegado en la segunda parte, el Real Madrid afronta un nuevo reto ante el AS Roma que viene de superar por 4-2 al Barcelona.

Será el tercero y último de la gira de pretemporada del Real Madrid, que ha ido de menos a más en la competición, bajo la dirección de Julen Lopetegui, que se muestra "satisfecho" por todo lo que ha hecho su novel equipo en la novena edición de la International Champions Cup.

El amistoso ante AS Roma servirá para que Lopetegui le siga dando minutos y rodaje futbolístico a jugadores que apuntan a ser importantes esta temporada con Gareth Bale, Marco Asensio y Vinícius Jr, por citar algunos.

Mientras, el entrenador de la Roma, Eusebio Di Francesco, se mostró optimista de cara al partido en cuanto que el equipo ha tenido más tiempo para trabajar en los entrenamientos desde que el pasado martes vencieron 4-2 al Barcelona y les ha permitido adquirir mejor condición física.

"Creo que vamos a sufrir menos en cuento a la punta de velocidad que necesitemos de cara a realizar nuestro fútbol de ataque", comentó Di Francesco. "Estoy seguro que vamos hacer un buen partido ante un gran rival como es el Real Madrid que con toda seguridad nos ayudará a completar nuestra preparación, al margen del resultado que se dé", puntualizó.

Real Madrid vs. AS Roma: alineaciones probables

Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Javi Sánchez, Nacho, Reguilón; Dani Ceballos, Isco, Federico Valverde, Kroos, Bale y Benzema.

AS Roma: Olsen; Florenzi, Manolas, Marcano, Santon; De Rossi, Strootman, Pellegrini; El Shaarawy, Dzeko y Kluivert.

Horarios del Real Madrid vs. AS Roma

Perú: 7.05 a.m.

España: 2.05 p.m.

España (Islas Canarias): 1.05 p.m.

México: 7.05 a.m.

Estados Unidos (Washington, Atlanta, Miami, Nueva York): 8.05 a.m.

Estados Unidos (Texas): 7.05 a.m.

Estados Unidos (Las Vegas): 5.05 a.m.

Colombia: 7.05 a.m.

Ecuador: 7.05 a.m.

Argentina: 9.05 a.m.

Chile: 9.05 a.m.

Uruguay: 9.05 a.m.

Paraguay: 9.05 a.m.

Venezuela: 9.35 a.m.

Bolivia: 9.35 a.m.

Guía de Canales del Real Madrid vs. AS Roma

Perú: DIRECTV Play Deports y DIRECTV Sports Perú.

Argentina DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Argentina

Chile: DIRECTV Sports Chile y DIRECTV Play Deportes.

Colombia DIRECTV Sports Colombia y DIRECTV Play Deportes.

Francia: beIN Sports 1 y beIN SPORTS CONNECT.

Alemania: DAZN, Sport1 Germany, OneFootball y Sport1 + Germany.

Italia: SKY Go Italia y Sky Sport Serie A.

España: Movistar+, LaLiga TV, beIN LaLiga y beIN Sports Connect España.

Inglaterra: Premier Sports.

Estados Unidos: ESPN+, ESPN Deportes Radio, ESPN Deportes, ESPN y ESPN Deportes+.

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay y DIRECTV Play Deportes.

Venezuela: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Venezuela.

Canales: 602, 610, 612, 614, 615, 616 y 617

Canales HD: 1602, 1610, 1612, 1614, 1615, 1616 y 1617