Chelsea presentó oficialmente a Mateo Kovacic [VIDEO]

El internacional croata, Mateo Kovacic, fue presentado de manera oficial por parte del Chelsea la mañana de hoy. El volante - quién recaló en el Real Madrid luego de pasar por la Serie A - solicitó el cambio de aires debido su deseo de jugar.

"Estoy muy feliz y emocionado de estar aquí en Chelsea. Es un sentimiento impresionante. Trataré de hacer mi mejor esfuerzo para este club. Es una nueva liga para mí, el comienzo siempre es difícil, pero estoy seguro de que el entrenador y mis nuevos compañeros de equipo me ayudarán y estoy deseando que llegue una gran temporada ", señaló a su llegada a Stamford Bridge.

I am really happy and excited to be here @ChelseaFC. It is a privilege and an amazing feeling to be part of this club and I can't wait to start with trainings and matches. I will try to do my best for this club and hope to bring joy to our fans. pic.twitter.com/OMydrc2i3j