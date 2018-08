Julen Lopetegui habló sobre el futuro de Luka Modric y Mateo Kovacic

Julen Lopetegui habló en la conferencia de prensa previa a lo que será el encuentro entre el Real Madrid y la Roma por la International Champions Cup. Este será el último partido de la 'Casa Blanca' en lo que es la gira por los Estados Unidos. Los periodistas le preguntaron al estratega español sobre el futuro de Luka Modric, que es vinculado con el Inter de Milán.

"Contesté el otro día. El presidente habló con rotundidad y no tenemos la más mínima duda de que va a seguir siendo feliz jugando con nosotros. No hay nada nuevo. ¿Si he hablado con Modric? Hablo con mis jugadores cuando lo considero, pero es algo privado", fueron las palabras de Lopetegui al respecto.



Mateo Kovacic ha sonado mucho en el Chelsea en las últimas horas. El elenco 'Blue' quiere su préstamo, pero Julen Lopetegui ha dicho que el croata no ha tenido problemas con sus compañeros. Podría quedarse. "No tengo constancia de lo que decís de Kovacic. Ha entrenado con sus compañeros como procedía y no ha habido el más mínimo problema. Entiendo que Modric y Kovacic van a ser muy felices de jugar en el Real Madrid".

Julen Lopetegui fue cuestionado también sobre algunos jugadores que podrían llegar en los próximos días: "Estoy convencido de la capacidad de la plantilla en tanto y cuanto no salga ningún jugador. Las cuestiones que haya hablado con el club son privadas, pero estamos en sintonía. Somos conscientes de que ha salido uno de los mejores jugadores de la historia reciente del Real Madrid, pero lo tenemos que ver como una dificultad a superar".

Se habla mucho de que Thibaut Courtois tiene todo arreglado con el Real Madrid para esta temporada. Según informa 'The Sun', el arquero debería firmar en las próximas horas, debido a que en Inglaterra se cierra el mercado de fichajes este jueves. Queda poco menos de 48 horas para que se terminen de realizar las últimas transacciones en los clubes de la Premier League.