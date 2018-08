Thibaut Courtois: "Llegar al mejor club del mundo es un orgullo" [VIDEO]

El portero belga Thibaut Courtois ha declarado en conferencia de prensa lo feliz que está por cumplir un sueño. Vestir los colores del Real Madrid era algo pendiente en su carrera como profesional y lo ha logrado. Tras ser presentado el día de ayer en las redes sociales como el nuevo arquero de la 'Casa Blanca', hoy le tocó decir sus primeras palabras frente a la prensa en la conferencia de su presentación.

"Hoy cumplo un sueño, no podéis imaginar lo contento que estoy porque solo los que me conocen de verdad saben lo mucho que he trabajado para llegar hasta aquí", fueron las primeras palabras de Thibaut Courtois luego de agradecer al presidente Florentino Pérez por las palabras que dijo sobre el nuevo fichaje del Real Madrid.

Además, se siente orgulloso de llegar -para él- al mejor club del mundo. "Llegar al mejor club del mundo es una responsabilidad y un orgullo. quiero dar las gracias al Real Madrid por el esfuerzo que ha hecho y también a todas las personas que han intervenido para que hoy pueda estar aquí porque no ha sido fácil".

Recordemos que hace unos días se le vio a Thibaut Courtois por las calles de Madrid caminando junto a sus amigos. Un hincha lo captó en un vídeo y cuando le dijo al portero "Hala Madrid", el nacido en Bélgica solo atinó a sonreír. Desde ese momento, todos dieron por hecho su fichaje al Real Madrid. Hoy es una realidad. El portero llegó al actual campeón de Europa.

Afirmó que ya conoce el juego de Real Madrid debido a que lo ha enfrentado en múltiples ocasiones y luego volvió a agradecer a todos. "He sido rival y sé lo que es enfrentarse al Real Madrid. Hoy soy uno de los vuestros, soy un madridista más. Gracias a todos nuevamente. Al presidente, mis asesores, mi familia, a la madre de mis hijos, mis amigos y también a mis hijos que estoy muy feliz de volver a encontrarme con ellos. Hala Madrid".

VIDEO (Real Madrid)