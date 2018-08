Inter de Porto Alegre presentó a Paolo Guerrero con emotivo compacto [VIDEO]

Inter de Porto Alegre ya tiene a Paolo Guerrero, está confirmado como jugador del ‘Colorado’, tal cual como lo contamos en el transcurso de esta semana. Por eso la institución 'sangre viva' se tomó el trabajo de recibirlo como se merece, dándole el lugar de ídolo y brindándole el reconocimiento en una charla para la web oficial.

En principio Paolo Guerrero se mostró muy contento y satisfecho de estar en un fantástico club como el Inter de Porto Alegre, reconociendo su historia y campeonatos a nivel del mundo. Esperando 'El Depredador' estar al nivel de la exigencia que requiera semana a semana.

¿Por qué escoger al Inter?

Primero que nada, es un club con mucha historia, es de los clubes más grandes de Brasil y cuenta con el campeonato del mundo. Es un desafío muy importante al querer ser parte de estos títulos, por eso decidí llegar a este grande club.

¿Qué genera jugar en Inter?

Es una responsabilidad tremenda, he tenido la oportunidad de jugar en equipos grandes y ahora estando en Inter se tiene una responsabilidad muy grande. Campeón mundial, club con mucha historia y ahora tengo que trabajar fuerte porque yo quiero estar dentro de la historia del club, solo puedo conseguir eso ganando títulos y haciendo feliz a la torcida.

¿Qué esperar de Paolo Guerrero?

Bueno, mucha raza, un centro atacante que tiene gusto por meter goles y por meter mucha presión dentro del campo. Ayudar a conseguir el resultado, eso para mi es lo más importante. Como siempre he dicho, el torcedor gusta de ver cómo se esfuerza uno dentro del campo, no importa si no se da el gol, el torcedor está tranquilo solo cuando se gana.

¿Qué te dijo Andrés D'Alessandro?

La verdad que él está muy feliz con mi llegada, hemos conversado y me dijo que me estaba esperando, convenciéndome de la posibilidad de poder ganar este año el Brasileirao y conseguir cosas muy importantes. Se tiene que trabajar mucho y fuerte, yo me sumo para ayudar en esta gran campaña.

EL DATO:

Paolo Guerrero jugará en su tercer club dentro de Brasil: Primero en Corinthians, después en Flamengo y ahora Inter de Porto Alegre.