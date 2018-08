Serie A creó su "Netflix propio" y será exclusivamente un servicio de pago

Se les conoce como transmisiones OTT (Siglas de Over The Top), más conocido como el Pay Per View (PPV) y un servidor de internet que sea respaldado por la monetización gracias a sus suscriptores.

Estas plataformas son como Netflix, Amazon Prime Video, de las mismas TV Fox App o HBO GO. Ejemplos que sirven para que las empresas apuesten por las transmisiones vía internet de sus contenidos como exclusivo.

Este efecto causará molestias en los canales que tienen los 'derechos' como repetidores de información y también transmisiones en los fines de semana con los partidos más llamativos. Pierden los fanáticos que están fuera a Italia, que contratan ciertos servicios de TV para ver exclusivamente la Serie A.

Un golpe duro debido a que esta temporada la Serie A tendrá unos reflectores muy potentes, debido a que Cristiano Ronaldo será el embajador absoluto para esta liga. Saliendo también a flote las jugosas cifras que pagó la televisión local por tener derechos hasta 2021.

MAYOR INFORMACIÓN AQUÍ: https://www.seriea-pass.com/

EL DATO:

Los costos de suscripción será similares a Netflix, con un costo mensual de 9,99 dólares americanos.