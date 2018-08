Derrumbe de puente en Génova: Futbolista se salvó milagrosamente tras caer 90 metros

Este martes el colapso del puente Morandi en Génova ha sumido en profunda tristeza a Italia y al mundo, ya que el hecho ha dejado al menos 20 muertos. No obstante, pese a este difícil momento, un halo de luz se abre en el camino al conocerse que un futbolista se salvó milagrosamente de morir tras caer 90 metros.



Se trata de Davide Capello, ex jugador del Cagliari de la Serie A y ahora arquero del Legino, quien se encontraba en el puente al momento en el que este se derrumbó.

Lo que sucedió fue que Capello (36 años) cayó con su auto durante el colapso del puente Morandi, sufriendo un duro impactante tras tener una caída de 90 metros.



El vehículo quedó destrozado, pero, milagrosamente, Capello resultó ileso, gracias a los amortiguadores y por la protección que tenía el vehículo. Tras ello, fue auxiliado y trasladado a un hospital de Génova.

"Sólo vi que el camino se derrumbaba y luego he experimentado un gran susto, fue impactante, todavía no consiguo entender cómo mi coche no fue aplastado, probablemente permaneció unido a un pilón. Me las arreglé para salir gracias a la ayuda de algunas personas, fue una escena cinematográfica apocalíptica, estaba lloviendo mucho, no me di cuenta si un rayo golpeó el puente, solo vi el camino destruirse", declaró desde una clínica.



Davide relató que, mientras estaba atrapada, llamó su padre Franco Capello. "Papá, se cayó el puente, yo estaba pasando y me caí con el auto. No te preocupes, me salvé", dijo.

El jugador italiano también ha estado en el Budoni, Alghero, Nuorese, Olbia y Belluno. Además, fue llamado a la selección de Italia en tres oportunidades en 2004, cuando era menor de 20 años.