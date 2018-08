Campeón del Mundo es nuevo jugador del AS Roma [VIDEO]

Steven Nzonzi llegó a la capital del fútbol italiano para fichar efectivamente por el AS Roma, siendo esto una sorpresa porque el futbolista campeón del mundo con Francia en Rusia 2018 tenía ya avanzados sus entrenamientos con el Sevilla de la Liga Santander.

En conferencia de prensa del Sevilla, Joaquín Caparrós señaló muy triste la partida del futbolista que defendió al club desde muy joven y largamente se convirtió en referente para todo el 'sevillismo'. Por su profesionalismo y por todo lo que ganó junto al club en estos últimos años.

"Steven no se ha entrenado hoy con permiso del club, ha viajado a Roma para pasar un reconocimiento médico. Aunque no se puede decir nada hasta que el traspaso no esté seguro al cien por cien", precisó el dt español con algo de incomodidad por hablar sobre un hecho que le molesta mucho.

Continuando con una especie de carta de despedida para un jugador que marcó época, estando fundamentalmente en los malos momentos y sobresaliente en los más importantes: "El Sevilla se ha hecho grande con la filosofía de los últimos años y una vez que se cierre el traspaso de Nzonzi, se valorará lo mejor para el equipo". Finalizó el técnico Caparrós.

EL DATO:

Nzonzi se va porque AS Roma pagó los 30 millones de euros que tiene como cláusula de rescisión en Sevilla.