Jurgen Klopp: "El rival a vencer es el Manchester City"

El entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, afirmó que quiere vencer al Manchester City debido a que es uno de los mejores clubes en la actualidad de la Premier League.

"Si un equipo es mejor que el tuyo, entonces tienes que calcular cómo estar a su nivel y cómo vencerlos. Nunca he querido tener el mejor equipo. Nunca quise ser el mejor jugador o el mejor entrenador. Lo que me interesa es vencer a los mejores. El mejor equipo hoy en Inglaterra es Manchester City. El objetivo entonces es vencer al City tan a menudo como sea posible", señaló en conferencia de prensa.

A pesar de quedar cuarto y a más de 25 puntos de la escuadra 'ciudadana', los 'Reds' animaron la Premier League y la UEFA Champions League, a donde llegaron a la final: anotaron 135 goles (84 goles en la Premier - fueron el segundo equipo con más goles por detrás del City - y 51 en la Champions).

"¿Cuál es mi estilo de juego? Bueno, ya sabes, he sido entrenador durante 18 años y ni siquiera he pensado en esa pregunta, a pesar de que me lo han dicho varias veces. Realmente no entiendo lo que significa. Me encanta el juego, es tan simple como eso. Quiero ver la felicidad en mis jugadores, la pasión en sus ojos y el deseo de pelear. Quiero verlos estallar para sorprenderme, mirar lo que está a su derecha, intentar hacer un pase hacia su izquierda, ese tipo de cosas", concluyó.

EL DATO

Jurgen Klopp llegó al Liverpool en la temporada 2015/16: lleva 154 encuentros de los que ganó 81, empató 44 y perdió 29.