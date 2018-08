Chelsea vs Arsenal EN VIVO ONLINE: Derbi de Londres en la Premier League

Chelsea y Arsenal se verán las caras este sábado 18 de agosto en el denominado Derbi de Londres por la segunda jornada de la Premier League. El partidazo se disputará en el Stamford Bridge desde las 11.30 p.m. (hora peruana) y se transmitirá EN VIVO ONLINE EN DIRECTO por señal de DirecTV y a través de Libero.pe.

El conjunto dirigido por el italiano Maurizio Sarri tendrá su primera gran prueba, ya que la fecha pasada ganó cómodamente de visita al Huddersfield por un marcador de 3-0. Los goles lo hicieron Kanté, Pedro y el recién fichado Jorginho. Eden Hazard en 15 minutos aproximadamente y aún no se sabe si continuará en el club.

Para este encuentro el técnico napolitano no podrá contar con Cesc Fábregas, que sigue con molestias en la rodilla, pero si haría un cambio en el ataque y colocaría al atacante belga. Es que el '10' del Chelsea es la estrella del equipo londinense y el fin de semana pasado lo hizo notar cuando ingresó en el segundo tiempo y cambió todo.

Sarri se refirió a Álvaro Morata y reiteró su confianza total al delantero español: "Necesita un gol para recuperar la confianza; no estoy preocupado, ya que es un gran jugador". Asimismo, dejó entrever que podría hacer debutar al croata Mateo Kovacic luego de indicar que no está listo para jugar 90 minutos, pero si 30.

La escuadra ‘Gunner’ comenzó el campeonato inglés con el pie izquierdo tras caer en Wembley por 2-0 ante Manchester City en un cotejo en el que los pupilos de Pep Guardiola los dominaron ampliamente. Sterling y Bernardo Silva anotaron en aquella ocasión.

Unay Emery tienela difícil tarea de comandar la nueva aventura del Arsenal sin Arsene Wenger en el banquillo. Nacho Monreal se recuperó y será titular por la banda izquierda en lugar de Ainsley Maitland-Niles, que será baja por 8 semanas. Los defensas Sead Kolasinac y Carl Jenkinson tampoco estarán por lesión.

ALINEACIONES CONFIRMADAS

Chelsea: Kepa Arrizabalaga, César Azpilicueta, David Luiz, Antonio Rudiger, Marcos Alonso, Jorginho, N'Golo Kante, Ross Barkley, Willian, Álvaro Morata y Pedro Rodríguez.

Arsenal: Bernd Leno; Héctor Bellerin, Shkodran Mustafi, Sokratis Papastathopoulos, Ainsley Maitland-Niles; Lucas Torreira, Granit Xhaka, Henrikh Mkhitaryan; Mesut Özil,Pierre-Emerick Aubameyang y Alexandre Lacazette.

HORARIOS

Perú - 11:30 a.m.

México - 11:30 a.m.

Colombia - 11:30 a.m.

Ecuador - 11:30 a.m.

Venezuela - 12:30 p.m.

Bolivia - 12:30 p.m.

Chile - 12:30 p.m.

Paraguay - 12:30 p.m.

Argentina - 1:30 p.m.

Uruguay - 1:30 p.m.

Brasil - 1:30 p.m.

CANALES

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Brasil: Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Costa Rica: SKY Planeta Fútbol, Sky HD

República Dominicana: Sky HD, Flow Sports Premier, Flow Sports 1, SKY Planeta Fútbol

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

El Salvador: Sky HD, SKY Planeta Fútbol

Francia: RMC Sport 1

Guatemala: SKY Planeta Fútbol, Sky HD

Honduras : SKY Planeta Fútbol, Sky HD

Italia: Sky Sport Uno, Sky Sport Football

México: Sky HD, SKY Planeta Fútbol

Nicaragua: SKY Planeta Fútbol, Sky HD

Panamá: Flow Sports Premier, SKY Planeta Fútbol, Flow Sports 1, Flow Sports App, Sky HD

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

España: Movistar TV Fútbol, Movistar Liga de Campeones, Movistar+

Reino Unido: BT Sport Live, BT Sport 4K UHD, BT Sport 1, TalkSport Radio UK

Estados Unidos. NBC Sports Live, SiriusXM FC, NBC, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, NBCSports.com, Telemundo Deportes En Vivo

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes