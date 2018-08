[VIDEO] Mourinho: “Tengo más títulos de Premier que los 19 entrenadores juntos”

A su estilo, Mourinho se defendió de las críticas ante los medios de comunicación luego de una dolorosa derrota ante el Tottenham en la Premier League.

“Hemos perdido 0 a 3, sí… tres, el mismo número de mis títulos de la Premier, más que los otros 19 entrenadores de la Premier juntos. Respeto, respeto, respeto”, dijo molesto en conferencia.

Mourinho tuvo poca paciencia con las consultas sobre el estilo de juego del DT y arremetió contra los periodistas diciéndoles que no se contentan con nada. “Tienen que ponerse de acuerdo y decirme si es más importante ganar o jugar bien”, sentenció.

“Desde un punto de vista estratégico no perdimos, desde el punto táctico tampoco. Nuestros fans no leen los periódicos, no ven la televisión, son más inteligentes que eso”, añadió desafiante.