Manchester United vs Tottenham Hotspur EN VIVO por la jornada 3 de la Premier League

Manchester United chocará - de local - este lunes 27 de agosto ante el Tottenham Hotspur en Old Trafford a las 14:00 (hora peruana) EN VIVO ONLINE LIVE STREAMING por la jornada 3 de la Premier League, la cual será transmitida por Directv Sports, Directv Play, beIN Sports y Canal +.

José Mourinho podría toda la carne en el asador y es que en la derrota ante Brighton, Marcus Rashford, Jesse Lingard y Marouane Fellaini aparecieron en el banco de suplentes: arrancarían ante los Spurs.

Esto haría que Juan Mata, Marcos Rojo y Anthony Martial sean relegados. Mourinho - también - tendría en consideración al atacante chileno, Alexis Sánchez y Ander Herrera, ambos vienen recuperándose de molestias musculares.

