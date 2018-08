Mourinho y la verdadera razón por la cual no dejó el buzo del United

No hay que ser adivinos o tener una bola de cristal para darse cuenta que José Mourinho no se encuentra pasando un buen momento en el Manchester United. El luso está molesto con los directivos por los fichajes que se realizaron y, además, porque nuevamente está en la 'boca del lobo'.

El combinado inglés no está demostrando superioridad en estas dos primeras fechas que se han disputado en la Premier League y, por ende, todas las miradas apuntan el rostro de 'The Special One'. El portugués estuvo a punto de dimitir pero al final decidió quedarse. ¿Por qué? Porque es el United.

Según desvela 'Daily Mirror', José Mourinho le habría comunicado a su círculo más cercano que tenía todas las ganas de empacar sus maletas y dirigir a otra escuadra, pero al final decidió quedarse porque el United es un club con historia y que cualquiera quisiera estar al frente del cargo.

"Si hubiese sido otro club habría dimitido", sostuvo 'Mou' a su círculo más cercano. De otro lado, los 'Red Devils' se medirán fuerzas este lunes ante el Tottenham en el choque estelar de la fecha. Los 'Spurs' han ganado sus dos partidos y amenazan con dar el golpe en el Old Trafford.

EL DATO:

José Mourinho conquistó la Europa League 2016-17 como entrenador del United.