River Plate vs Racing Club EN VIVO por los octavos de final de la Copa Libertadores de América

La escuadra de River Plate recibirá este miércoles 29 de agosto al conjunto de Racing Club en el Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti de Buenos Aires a las 17:30 (hora peruana) EN VIVO ONLINE LIVE STREAMING por los octavos de final de la Copa Libertadores de América, la cuál será transmitida por Fox Sports.

A tan solo un día de la revancha, Marcelo Gallardo - entrenador de los Millonarios - tendrá que desvelar la interrogante sobre si mandará desde el inicio al delantero argentino Ignacio Scocco o prefiere guardarlo como el principal fusil para el segundo tiempo.

Scocco - quién padeció de un pequeño desgarro en el aductor derecho - respondió de buena manera al entrenamiento físico y - además - realizó trabajos de definición donde resaltó. El "Muñeco" tendrá que sortear la ausencia de Leonardo Ponzio (suspendido por expulsión en el partido de ida), Bruno Zuculini (suspendido por una sanción que arrastraba de su paso por Racing y la cual Conmebol terminó de ratificar) y Camilo Mayada (lesión de un esguince al ligamento lateral interno de la rodilla derecha).

Enzo Pérez será el que comande la medular local ante la posible ausencia de Rodrigo Moura, pues todavía no recupera de la molestia muscular en el recto anterior de la pierna izquierda. Rafael Borré sería otra de las alternativas. Esperemos que la definición del entrenador de 42 años.

Por el lado de la Academia, Eduardo Coudet no tiene ninguna duda de los once que mandará al terreno de juego. El 'Chacho' reconoció que Alejandro Donatti no parte en óptimas condiciones y por ello decidió relegarlo al banco de suplentes: el ex jugador de Rosario Central viene recuperándose de la distención muscular que lo alejó 21 días de las canchas.

Racing buscará golpear y anotar ese valioso gol de visita, anotación que podría brindarle la calma para enfrentar el durísimo encuentro que les espera para este miércoles 29: será mortal para aquel que pestañee en esta fase de la Copa Libertadores.

#EntrenamientoRacing ⚽🎓



A todo o nada por el sueño copero 🏆🙌💪



Enterate de los detalles de la última práctica antes del clásico de mañana ante @CARPoficial por la @Libertadores en https://t.co/jR9sBSUjTF ⬅️ pic.twitter.com/Md8GYiUpdn — Racing Club (@RacingClub) 28 de agosto de 2018

POSIBLES ALINEACIONES DEL RIVER PLATE VS RACING CLUB

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonathan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Ignacio Martínez, Enzo Pérez, Juan Fernando Quintero; Exequiel Palacios, Lucas Pratto y Rafael Santos Borré.

Director técnico: Marcelo Gallardo (ARG)

Racing Club: Gabriel Arias; Renzo Saravia, Leonardo Sigali, Lucas Orban, Alexis Soto; Nery Domínguez, Ricardo Centurión, Federico Zaracho, Neri Cardozo; Lissandro López y Gustavo Bou.

Director Técnico: Eduardo Coudet (ARG)

FECHA, HORA Y ESCENARIO DEL RIVER PLATE VS RACING CLUB

Fecha: Miércoles 29 de agosto de 2018

Hora: 17:30 (hora peruana)

Escenario: Estadio Monumental, Buenos Aires.

HORARIO / CANAL - PAÍSES

Perú: 17:30 hs // Fox Sports Cono Sur, FOX Sports 3 Cono Sur

Argentina: 19:30 hs // Fox Sports Cono Sur, FOX Sports 3 Cono Sur

Colombia: 17:30 hs // Fox Sports Colombia, Fox Sports Cono Sur, FOX Sports 3 Cono Sur

México: 16:30 hs // Fox Sports 3 Cono Norte

Chile: 19:30 hs // Fox Sports Cono Sur, Fox Sports 1 Chile, FOX Sports 3 Cono Sur

Uruguay: 19:30 hs // Fox Sports Uruguay, Fox Sports Cono Sur, FOX Sports 3 Cono Sur

Bolivia: 16:30 hs // Fox Sports Cono Sur, FOX Sports 3 Cono Sur

Paraguay: 19:30 hs // FOX Sports 3 Cono Sur, Fox Sports Cono Sur

Venezuela: 18:00 hs // Fox Sports 3 Cono Norte

Ecuador: 17:30 hs // Fox Sports Cono Sur, FOX Sports 3 Cono Sur

Guatemala, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador: 16:30 hs // Fox Sports 3 Cono Norte

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL RIVER PLATE VS RACING CLUB?

En Internet, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro entre River Plate vs Racing Club. Además, podrás ver el resumen al finalizar el cotejo.