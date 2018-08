El ex jugador de River que pasó de ser mundialista en Brasil 2014 a ser desempleado

La historia de Carlos Carbonero, exjugador de River Plate y exseleccionado de Colombia, asombra a muchos. Y es que este se encuentra en uno de los momentos más difíciles de su carrera, ya que a sus 28 años no tiene equipo, pese a haberse ofrecido a jugar gratis a algunos clubes.

En una entrevista para el medio español 'As', Carbonero se pronunció sobre su situación: "Las lesiones son las que han frenado mi carrera, porque he trabajado con esfuerzo para perfeccionar las condiciones que me dio Dios".

Los problemas comenzaron cuando apenas tenía 19 años con una lesión de cartílagos cuya recuperación es complicada. Pese a ello, pudo jugar en la élite del fútbol durante nueve años en clubes como Estudiantes de la Plata, River Plate y la Sampdoria en Europa.

Sin embargo, el problema se agravó en 2016 cuando sufrió una lesión de meniscos. El año pasado intentó volver a jugar en un equipo de su país, pero sin éxito alguno.

Actualmente, entrena en calidad de invitado en el Deportivo Cali y dejó un mensaje: "Soy un jugador libre, ya estoy recuperado ciento por ciento, y a la espera de que un equipo me dé la confianza y yo poderle retribuir jugando bien al fútbol".

El dato:

Carlos Carbonero ha marcado 48 goles a nivel de clubes durante toda su carrera