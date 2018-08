Sporting de Lisboa y Genoa negocian por el pase de Gianluca Lapadula

En busca de continuidad, Gianluca Lapadula tiene casi cerrado su salida del Genoa de Italia para mudarse al fútbol de Portugal. Según últimas informaciones, el Sporting de Lisboa, exequipo de André Carrillo, inició negociaciones con el equipo italiano para lograr el traspaso del ítalo-peruanoa.

Las negociaciones por Gianluca Lapadula son concretas y en las próximas horas podría haber grandes novedades, teniendo en cuenta que el mercado de traspasos en Europa se cierra este viernes 31 de agosto.

Genoa no pondrá trabas a Gianluca Lapadula pues no es imprescindible para el técnico Davide Ballardini. Es más, en el último partido, Lapadula no fue tomado en cuenta, a pesar que estuvo en la lista de convocados, pero finalmente se quedó en la banca de suplentes.

La idea del ítalo-peruano es conseguir continuidad para intentar ser convocado, sea en Italia o Perú, aunque precisamente Ricardo Gareca ya puso las cosas claras de lo que deberá hacer si quiere vestir la 'Blanquirroja'. "Si Lapadula en estos momentos llama a la Videna y muestra interés en jugar en la Selección Peruana, ¿cómo no lo vamos a considerar?", señaló el técnico argentino.

Gianluca Lapadula todavía tiene contrato con Genoa hasta junio de 2022.