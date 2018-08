Ricardo Gareca le abre las puertas Gianluca Lapadula si cumple un detalle

La Selección Peruana, bajo las órdenes de Ricardo Gareca, realizó la primera convocatoria tras el Mundial Rusia 2018 y una se las sorpresas fue la inclusión de Horacio Calcaterra, jugador recientemente nacionalizado. No obstante, no sería el único jugador de doble nacionalidad que vestiría la 'Bicolor'.

Ya desde hace unos meses, el nombre de Gianluca Lapadula, futbolista nacido en Italia, pero de madre peruana, rondó la Videna. Incluso, Gareca viajó a Europa para conversar sobre un futuro llamado para jugar con la representación de Perú, pero en ese momento la respuesta del jugador fue negativa, pues deseaba jugar para su natal nación.

No obstante, las puertas no están cerradas del todo y hoy, en una entrevista para Radio Capital, el 'Tigre' habló de la posibilidad de llamar al delantero. "Si Lapadula en estos momentos llama a la Videna y muestra interés en jugar en la Selección Peruana, ¿cómo no lo vamos a considerar?", afirmó el DT.

Para Ricardo Gareca, la opción de contar con Gianluca Lapadula sería muy favorable para la Selección Peru, pues la ausencia por suspensión de Paolo Guerrero es una baja de peso. La decisión del atacante del Genoa debería conocerse pronto, pues el 'Tigre' prepara el plantel para la Copa América 2019.

EL DATO

Gianluca Lapadula jugó un partido amistoso con Italia, ante San Marino, a quien le anotó 3 goles. Sin embargo, según la normativa FIFA, todavía es convocable al no ser parte de un encuentro oficial.