'Ricky' Centurión pidió perdón a Racing: "Estoy avergonzado" [VIDEO]

Después del incidente en el partido entre River Plate y Racing Club, Ricardo Centurión mostró su arrepentimiento a la hinchada de 'La Academia' y pidió disculpas por la actitud que tuvo en el encuentro correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Racing hizo público un video donde se observa al jugador hablándole a la hinchada. "Acá estoy. Quería contarles que estos días me he sentido mal por la actitud que tuve el otro día tras la eliminación. Quería disculparme", dijo el ex Boca Juniors.

Además explicó la razón de su gesto: "El gesto fue porque en esa cancha había ganado en el pasado. No fue con la intención de hacerle mal a los sentimientos del hincha de Racing".

Finalmente, dejó un mensaje final para la gente: "Yo por esta camiseta dejo la vida. Estoy avergonzado, yo creo que las disuclpas cuando pasan estas cosas valen. Les mando un fuerte abrazo y vamos a revertir esta situación".