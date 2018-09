Liverpool vs Leicester EN VIVO con Mohamed Salah por la fecha 4 de la Premier League

Liverpool y Leicester se verán las caras este sábado primero de septiembre en el King Power Stadium en un partido correspondiente a la cuarta jornada de la Premier League. La transmisión del partido se desarrollará EN VIVO ONLINE EN DIRECTO a partir de las 6.30 a.m. (hora peruana) y se podrá ver a través de ESPN 2 y por Libero.pe.

Los dirigidos por Jürgen Klopp son los líderes del campeonato con tres victorias consecutivas frente a West Ham, Crystal Palace y Brighton. Los ‘Reds’ son unos de los favoritos a quedarse con el título y el rival más cercano de Manchester City. Mohamed Salah lleva dos goles y su compañero Sadio Mané tiene 3 tantos; el único que no ha marcado es el brasileño Roberto Firmino.

PUEDES VER: ¡Conmovedor! La respuesta de Loris Karius sobre la final de la Champions League [VIDEO]

El fin de semana pasado Liverpool ganó a las justas por la mínima diferencia en el Anfield gracias al egipcio Salah. Sin embargo, debe aprovechar que aún no comienza la Champions League debido a que le tocó un grupo difícil –el C- junto al París Saint-Germain, Napoli y el Estrella Roja de Belgrado.

El técnico alemán tiene a casi toda su plantilla entera pues no acumula ningún jugador suspendido ni lesionado. Alex Oxlade-Chamberlain todavía tiene algunos meses de recuperación; mientras que el croata Dejan Lovren aún no está al 100 por ciento y se espera que regrese al campo luego de la fecha FIFA.

NO TE LO PIERDAS: Sadio Mané confiesa que Ronaldinho Gaúcho lo inspiro a jugar fútbol

Los ‘Foxes’ tienen dos triunfos consecutivos, uno ante Southampton y otro con Wolves. Solamente perdieron en su debut en la liga inglesa contra Manchester United por 2-1. Leicester sufrió la gran baja de Riyad Mahrez, que fichó por el City, pero aún conserva a su goleador, Jamie Vardy, que no estará mañana por lesión.

PROBABLES ALINEACIONES DEL LIVERPOOL - LEICESTER

Leicester City: Schemeichel; Amartey, Morgan, Maguire, Chiwell; Mendy, Ndidi, Pereira, Maddison, Gray e Ineanacho.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Keita; Mané, Salah y Firmino.

HORARIOS DEL LIVERPOOL - LEICESTER

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 6.30 a.m.

Estados Unidos: 6.30 a.m. (ET) / 3.30 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 5.30 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 7.30 a.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 8.30 a.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 1.30 p.m.

CANALES DEL LIVERPOOL LEICESTER

Argentina: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Brasil: Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

Chile: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Colombia: ESPN Play Sur

Costa Rica: SKY Planeta Fútbol, Sky HD

Ecuador: ESPN Play Sur

Francia: RMC Sport 1

Italia: SKY Go Italia, Sky Sport Football

México: SKY Planeta Fútbol, Sky HD

Panamá: Flow Sports 1, SKY Planeta Fútbol, Flow Sports App, Sky HD

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Perú: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Portugal: Sport TV2

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Reino Unido: Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League, BBC Radio, BBC Radio 5 Live, SKY GO Extra

Estados Unidos: Telemundo Deportes En Vivo, NBCSN, UNIVERSO, SiriusXM FC, NBCSports.com, UNIVERSO NOW, NBC Sports Live

Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur