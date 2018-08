¡OFICIAL! Liverpool cedió al portero Loris Karius al Besiktas

Finalmente, Loris Karius dejó de integrar las filas del Liverpool para ser el nuevo integrante del club turco, Besiktas. Luego de una serie de especulaciones, el club inglés cedió a préstamo al arquero, para la temporada 2018-19 y 2019-20, con la opción de compra.

El portero alemán de 25 años llegó a Estambul, el pasado sábado, ovacionado por hinchas de Besiktas y la prensa turca. Se presentó ante la dirigencia de su nuevo equipo, pasó los exámenes médicos correspondientes y con toda la aprobación, lució la que será su ‘mica’.

“Orgulloso de ser parte de la famosa Besiktas familia ahora. La bienvenida en el aeropuerto de ayer fue simplemente abrumador! Le daré todo para ganar con Beşiktaş. Un gran agradecimiento a todos los aficionados del Liverpool por el apoyo hasta ahora-que en realidad nunca me deja caminar solo”, enfatizó Loris Karius.

Por su parte, Liverpool se refirió al guardameta y mediante un comunicado le dedicó palabras de agradecimiento por el tiempo compartido, y expresó sus deseos para el futuro. “Todos en LFC le desean a Loris la mejor de las suertes durante su período de préstamo”, sostuvo.

Cabe mencionar que, la relación entre Karius y Liverpool se tensó desde la final de la Champions League, los errores del nuevo ‘1’ del Besiktas determinó al campeonato del Real Madrid.

EL DATO

Loris Karius llegó a Liverpool desde la temporada 2016.

Proud to be part of the famous @besiktas family now. Your welcome at the airport yesterday was simply overwhelming! I will give it my all to win with Beşiktaş.🦅



A big Thank You goes out to all of the Liverpool fans for the support until now – you indeed never let me walk alone. pic.twitter.com/Pw1eqrhFuv