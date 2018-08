¡Heroico! Álvaro Negredo ingresó y anotó golazo con Besiktas para su clasificación en Europa League [VIDEO]

Por la tercera ronda de la Europa League, se enfrentaron el Lask Linz vs el Besiktas. El partido de ida quedó 1 a 0 a favor de los turcos. En tanto, en la vuelta, el equipo local ganaba 2 a 0 hasta el minuto 89. A la visita le bastaba un gol y, para su suerte, apareció Álvaro Negredo para darles la clasificación en el último momento, en una postal que viene dando vuelta en YouTube.

Fue en el minuto 71 que el técnico del equipo turco, Senol Günes, decidió hacer entrar a Negredo con el objetivo de anotar el gol que los clasifique a la siguiente ronda. De hecho, al español le bastó solo 18 minutos para conseguirlo.

El ex Manchester City recibió una pelota dentro del área tras un pase de su compañero y no dudo en pegarle de zurda. El arquero, por más que se estiró, no llegó al balón para evitar la caída de su portería. Gol heroico.

Una vez que la pelota tocó la red, Negredo celebró con efusividad y se sacó la camiseta de Besiktas por lo que el árbitro tuvo que amonestarlo y expulsarlo, ya que minutos antes el juez lo amonestó. Celebración y expulsión para el madrileño. Partidazo.

Dato

Besiktas ahora se enfrentará ante el Partizan por el pase a la fase de grupos de la Europa League.