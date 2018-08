Antoine Griezmann y la celebración que no le gustará a Sergio Ramos [FOTO]

Antoine Griezmann, delantero del Atlético Madrid, es uno de los jugadores 'colchoneros' que más celebran el título de la Supercopa de Europa en las redes sociales. A pesar de que no jugó los 120 minutos en el encuentro de ayer -jugó solo 57'-, se dio tiempo de utilizar la imagen de Sergio Ramos para festejar el campeonato.

¿Qué pasó? El atacante campeón del mundo utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar una historia en la que está él mismo sentado en un trono esperando a que le coloquen la corona. Está retratado como el 'Rey de Europa' y atrás aparece Sergio Ramos, con la camiseta del Real Madrid, colocándole la corona con una cara de tristeza total.

No caben dudas de que Sergio Ramos no se lo ha tomado bien. Si es que vio la foto (es lo más probable), deberá estar renegando por partida triple. Esto debido a que en el segundo tiempo recibió una patada en la cabeza por parte de Diego Costa. En esa acción, el árbitro no vio nada y decidió que el juego siga. Perdió el título en suplementarios y uno de los principales jugadores del 'Atleti' se burló de él en redes sociales.

El Atlético Madrid 'mató' ayer al Real Madrid en seis minutos, cuando en el tiempo extra anotaron Saúl y Koke. Le dieron el triunfo y, por ende, el título de la Supercopa de Europa. Antoine Griezmann no tuvo una buena participación debido a la falta de fútbol luego del Mundial Rusia 2018. Estuvo de vacaciones y no ha entrenado junto a sus compañeros más de una semana.

Antoine Griezmann es hombre récord. Ha ganado tres títulos en tres meses. Noventa y un días para ser exactos. El primero de todos ocurrió en la final de la UEFA Europa League, cuando golearon al Olympique de Marsella. Luego, en el mes de julio, ganó la Copa del Mundo con la selección de Francia y el día de ayer se coronó como Supercampeón de Europa.