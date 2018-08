Casemiro, tras derrota ante Atlético: "Echamos de menos a Cristiano, pero ya es pasado"

Luego de perder la Supercopa de Europa, Casemiro afirmó que no pondrán excusas por la derrota: "No tenemos mejor o peor plantilla por un resultado. Poner excusas no es el perfil del Real Madrid. Aquí cuando se gana ganamos todos y cuando se pierde perdemos todos".

Asimismo, sostuvo que esta derrota causa un poco de dolor, pero aún así sigue confiando en su técnico: "Nos deja tocados por perder un título, pero es el principio de todo. Tenemos una total confianza en nuestro entrenador"

El brasileño no llegó de la mejor forma física al partido, cabe recordar que salió lesionado a los 76 minutos. "Lo he dado todo. Lo había planificado con el míster, pero no estaba al cien por cien. He llegado a mi límite en el campo", indicó.

Finalmente, Casemiro habló sobre ausencia de Cristiano Ronaldo: "Claro que echamos de menos a Cristiano, pero ya es pasado". Y en cuanto a la falta de fichajes: "Los que tienen que pensar en las llegadas son la gente de arriba".

EL DATO:

Casemiro fue cedido al Porto en la temporada 2014-2015