Antoine Griezmann: "Me quedé en el Atlético porque había un gran proyecto”

Luego de que Atlético Madrid venciera por 4-2 al Real Madrid en la final de la Supercopa de Europa, los jugadores ‘colchoneros’ se mostraron muy contentos con este trofeo ganado. Especialmente Antoine Griezmann, quien declaró para la prensa al final del encuentro.

El francés, que recientemente salió campeón del Mundo con su selección, afirmó que la decisión de quedarse en el Atlético Madrid, tras las jugosas ofertas del Barcelona, fue la mejor decisión que pudo tomar.

"Me quedé porque había un gran proyecto, tengo confianza en este club, en el 'Cholo' y no me he equivocado. Hicimos mucho trabajo, mucho esfuerzo, los que entraron hicieron la diferencia", aseguró Antoine Griezmann.

El francés vuelve a levantar una copa tras campeonar el Mundial Rusia 2018 con la selección francesa. A pesar de que este miércoles ante el Madrid no jugó su mejor partido, incluso fue el primer cambio de Diego Simeone para este encuentro.