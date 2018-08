Directivos de Bayern Munich se opusieron al fichaje de Cristiano Ronaldo

El fichaje de Cristiano Ronaldo al Juventus fue la bomba del mercado de pases. El conjunto italiano era uno de muchos equipos que estaban interesados en contar con los servicios de portugués, sin embargo, el Bayern Munich no era uno de ellos. Así lo hizo saber el director del departamento de Internacionalización, Marketing y Estrategia del combinado 'bávaro', Jörg Wacker.

Uno de los dirigentes del actual campeón de la Bundesliga reveló que la contratación del atacante luso no beneficiaría a la institución en aspectos comerciales. "En términos de marketing no funcionaría, quizá en otros clubes sí, pero aquí no porque creemos que la marca de un futbolista no puede ser superior en valor a la de un club", declaró Wacker.

Además, el directivo 'bávaro' considera que Ronaldo cuenta con poco tiempo para mantener el nivel competitivo mostrado en los últimos 12 años. "Fue a la Juventus y no al Bayern, pero quizás desaparezca pronto del máximo nivel", comentó el alemán.

NO TE LO PIERDAS: Cristiano Ronaldo desata locura en los hinchas tras debutar con la Juventus [FOTOS]​​​​​​​

Cristiano Ronaldo a sus 33 años fue fichado por Juventus el 10 de julio por 105 millones de euros, con un vinculo de cuatro temporadas. El delantero portugués permaneció 9 años en el Real Madrid, donde obtuvo 4 Champions League, 3 mundial de clubes, 2 Ligas, 2 Supercopas de España y 2 Copas del Rey.

EL DATO

Cristiano Ronaldo se coronó con la selección portuguesa campeón de la Eurocopa 2016.