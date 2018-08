Buffon: "Espero que Cristiano pueda darle a la Juventus lo que le dio al Real Madrid"

Gianluigi Buffon abandonó este verano la Juventus para recalar en el París Saint-Germain, escuadra que se está reforzando en todas sus filas para así ganar por ganar por primera vez la Champions League en su historia. El "1" es uno de los fichajes 'top' en este mercado de pases.

Si bien 'Gigi' es jugador del PSG, el italiano está pendiente de su primer "amor", la Juventus, y es por ello que ha enviado un contundente mensaje a Cristiano Ronaldo. Para Buffon, el luso está obligado a conquistar la misma cantidad de títulos que ganó en el Real Madrid, pero ahora con la 'Vecchia Signora'.

"Espero que pueda darle a la Juventus lo que le dio a sus anteriores equipos, seguro no le dará los disgustos de los últimos años cuando era rival. La Juventus no sorprende, tiene una gran capacidad por sus dirigentes, su equipo, su afición y su historia, y si no gana títulos siempre le falta poco", agregó Buffon al portal 'Sky Sports''.

Como se sabe, el 'Comandante' registra 5 Champions League en toda su carrera trayectoria, cuatro de ellos lo ganó en el Madrid y uno con el Manchester United. Es preciso mencionar que el luso fue goleador en la última edición, con 15 dianas.

EL DATO:

Cristiano Ronaldo marcó 450 goles en 438 cotejos en el Real Madrid.