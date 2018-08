Manchester City vs Newcastle United EN VIVO ONLINE por ESPN 2: con Agüero por la fecha 4 de la Premier

El Manchester City se medirá fuerzas este sábado ante el Newcastle United por la fecha 4 de la Premier League. El duelo arrancará desde las 11:30 a.m. (hora peruana) y será transmitido por ESPN 2. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto en Libero.pe

Con Sergio Agüero desde el vamos, los 'Citizens' buscarán volver a la senda de la victoria y, además, trepar al primer lugar de la tabla. El 'Kun' es el llamado a dejar su firma personal en el Etihad Stadium. En tanto, las 'Urracas' pretenden dar el golpe a domicilio de la mano de Salomón Rondón, su principal carta de gol.

Josep Guardiola sabe que esta es su oportunidad de volver para recuperar la cima del torneo, por lo que mandará a todas sus fieras desde el arranque. Su formación será ultra ofensiva: 1-4-3-3. El 'Kun' se apoyará en el ataque con Gabriel Jesús y Raheem Sterling.

El delantero argentino es uno de los goleadores de la Premier, con 3 anotaciones. En tanto, David Silva será el encargado de manejar los hilos en el equipo. Cabe resaltar que los 'Ciudadanos' marchan en la quinta casilla, con 7 puntos cosechados.

De otro lado, el Newcastle está decidido a recuperar terreno en la Premier y de paso salir de las últimas posiciones. El cuadro dirigido por el 'Rafa' Benítez se sitúa en el octavo puesto. Cabe destacar que las 'Urracas' no saben lo que es ganar en sus últimos 8 encuentros (oficiales y amistosos).

🎥 Rafa Benítez spoke at length to the media this afternoon and you can watch the manager's full media briefing ahead of tomorrow's trip to @ManCity on NUFC TV now.



Watch for free: https://t.co/9Xu2JNRcuW #NUFC pic.twitter.com/qD7ppIcci3