¡A lo Luis Suárez! Vinicius recibió tremendo mordida en la cabeza [VIDEO]

Si bien, Vinicius Junior se lució con dos golazos en su primer partido con el Real Madrid Castilla, dejando una gran impresión a Julen Lopetegui, la felicidad del brasilero se vio opacada durante el encuentro ante Atlético Madrid, al ser víctima de una brutal agresión, al estilo de Luis Suárez.

Vinicius fue el jugador más importante del encuentro entre Atlético Madrid B y Real Madrid Castilla, anotó un doblete y consiguió un punto para los ‘merengues’, sin embargo, no todo fue felicidad, pues el delantero recibió un mordisco en la cabeza de parte de Alberto ‘Tachi’ Rodríguez.

A los 38 minutos del compromiso, la disputa del balón generó un fuerte altercado entre Vinicius y ‘Tachi’, ‘, capitán del Atlético, quien no soportó la velocidad del brasilero e intentó cobrársela con un mordisco en la cabeza, que el árbitro no sanciónó, pues ambos recibieron la amarilla.

Sin embargo, el incidente no desconcentró al exFlamengo, y aunque no volvió a anotar, se lució con varias jugadas de lujo. De seguir con ese ritmo, su retorno al primer equipo no tardaría.

EL DATO

El próximo encuentro de Real Madrid Castilla será el domingo 9, ante Unión Adarve.