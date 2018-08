¡Aclaró el panorama! Julen Lopetegui se refirió a Vinicius y Keylor Navas

Luego de la serie de reacciones que ha generado Julen Lopetegui al no considerar a Vinicius en el primer equipo de Real Madrid, el entrenador de los ‘merengues’ explicó sus razones para tomar la decisión de enviar al brasilero a la filial madrilista.

"Me he manifestado, es un chaval muy joven, acaba de llegar lo va a hacer bien, hay que darle el tiempo de cocción que necesita. Lo está teniendo, entrenando con jugadores de máximo nivel, esta experiencia le va a ayudar. Estaremos muy atento, está día a día con nosotros", enfatizó Lopetegui en conferencia de prensa.

PUEDES VER: Real Madrid se niega a ceder a Vinicius Jr a pesar de recibir 9 propuestas

Sin embargo, Julen Lopetegui no descarta tener a Vinicius alineando el once titular. "Es un jugador de la plantilla, entrena con nosotros. Cuando venga jugará y cuando no venga tendrá la opción de jugar con el Castilla", sostuvo.

Sin embargo, el exDT de la Selección de España, no quiso confirmar al dueño de la portería para el partido de la segunda fecha de la Liga Santander entre Real Madrid y Girona, generando más expectativas en su elección entre Keylor Navas y Thibaut Courtois.

"No voy a decir nada, mañana lo veréis. No tenemos definido lo que va a pasar, tenemos buenos porteros, algunos han llegado más tarde, pero están bien todos. Nos tocará tomar una decisión y la que tomemos será buena. Con la Champions habrá otro tipo de soluciones, pero el de mañana lo sabemos", declaró.

NO TE PIERDAS: Real Madrid se queda sin tiempo para fichar a Kylian Mbappé

En cuanto a la dupla Benzema y Bale, director técnico de 51 años señaló que más que jugadas individuales, espera que destaque el colectivo del equipo, y que se supere la productividad de la temporada anterior.

"Más que preocuparnos lo que nos ocupa es que seamos capaces de cambiar esos 50 goles que había como equipo, ser capaces de superar eso colectivamente, sin que recaiga sobre la espalda de nadie. El equipo tiene que superar esos registros, marcando goles con más jugadores y encajando menos", sentenció Julen Lopetegui, DT del Real Madrid.

EL DATO

Real Madrid jugará en condición de visitante ante Girona este domingo desde las 3:15 p.m. En la primera fecha salió airoso tras vencer 2-0 a Getafe.