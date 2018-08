¿Keylor Navas o Thibaut Courtois? Julen Lopetegui dio su respuesta

Julen Lopetegui, director técnico del Real Madrid, habló sobre la Supercopa de Europa que se jugará el día de mañana ante el Atlético Madrid. No hay dudas del partidazo que se viene, pero hay algo que llena de incertidumbre a los hinchas madridistas. ¿Quién irá al arco, Keylor Navas o Thibaut Courtois?

"Tengo claro quién va a jugar en la portería pero, obviamente no lo voy a decir", dijo Julen Lopetegui de manera directa. Deja con más incertidumbre el nombre del dueño del arco del Real Madrid esta temporada. Todo hace indicar que le dará una oportunidad más a Keylor Navas por la trayectoria que tiene en la 'Casa Blanca'.

Sobre el partido, dijo que Atlético Madrid los llevará al límite y que será un partido de alto nivel. No negó la calidad de juego que tienen los 'colchoneros'. "Atlético Madrid es un gran equipo magníficamente dirigido desde hace años. Tiene las ideas claras y es un equipo experto en competir a este nivel", dijo el técnico de los merengues.

Sin embargo, está confiado y cree que su equipo podrá sacar un resultado positivo. "Las sensaciones son positivas. Hemos tenido una buena pretemporada y estamos preparados para ganar la final, que es lo que queremos", continuó. Le preguntaron sobre Gareth Bale, quien es el llamado a reemplazar a Cristiano Ronaldo esta temporada.

"Gareth es un jugador excepcional que ha entrenado muy bien desde el primer día. Está muy motivado y forma parte del equipo. Me he encontrado un súper profesional que entrenó con la ilusión de un juvenil, pero no pondría el foco en uno o dos jugadores. Estamos convencidos de que tiene experiencia y mentalidad para hacer una gran temporada", dijo Lopetegui sobre el atacante galés.