Alemania vs Francia EN VIVO ONLINE día, hora y canal por el duelo por la Liga de Naciones

Alemania vs Francia se verán las caras luego de sus actuaciones en el Mundial de Rusia 2018. Los teutones buscan limpiar su imagen tras su pronta eliminación del certamen internacional ante un cuadro 'galo' que levantó el máximo trofeo del planeta. Partido va desde la 1:45 p.m. por la Liga de Naciones este jueves 6 de septiembre. El encuentro será transmitido EN VIVO ONLINE por Direc TV Sports y también puedes seguir todas las incidencias desde Líbero.pe

Las dos selecciones empiezan la nueva competición ideada por la UEFA en situaciones diametralmente opuestas. Mientras que Francia, dos veces campeona del mundo y otras tantas de Europa, todavía tiene fresca la alegría del título mundial conseguido en verano, Alemania, con cuatro cetros universales y tres continentales, sigue arrastrando la vergüenza de la eliminación en la fase de grupos.



La Alemania de Joachim Löw intentará pasar página a la debacle sufrida en el Mundial de Rusia en su primer partido en la Liga de Naciones en el que recibirá en Múnich a la Francia campeona del mundo.



Löw, en parte por el crédito de su trabajo anterior y por el recuerdo del título mundial de 2014, recibió el apoyo de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) y ha decidido liderar el nuevo comienzo. "He visto en todos los jugadores una posición autocrítica", dijo hoy Löw en la conferencia de prensa previa al partido de mañana.



La mayor parte de la convocatoria está formada por jugadores que participaron en la debacle de Rusia, y por otros que, aunque no estuvieron en el Mundial, hace tiempo que son habituales en las convocatorias de Löw como es el caso del delantero del Manchester City, Leroy Sané.



Las bajas más notables son las de Mesut Özil, que renunció a la selección, y Sami Khedira, que no fue convocado, mientras que las novedades son los defensas Thilo Kehrer y Nico Schulz y el centrocampista Kai Havertz.





💬 @ToniKroos: "We have trained well. I hope we can apply what we are working on tomorrow, but it's much more important to ensure it sticks in the long term."#DieMannschaft #GERFRA pic.twitter.com/hO8C0wkzgh