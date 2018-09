Edgardo Bauza explotó con la prensa al estilo de Diego Maradona [VIDEO]

El fútbol de Argentina es caracterizado por ser muy duro y parejo. El conocido Edgardo Bauza tomó las riendas de Rosario Central hace unos meses y desde su llegada ha conseguido buenos resultados y se ha reflejado en este inicio de temporada en la Superliga, pues se ubica en el segundo lugar, con 9 unidades.

Sin embargo, el ‘Patón’ no parado de recibir críticas, en gran parte por el estilo de juego que ha mostrado, siendo calificado de mezquino. La tarde de ayer, tras consumarse la clasificación de Rosario a la siguiente etapa de la Copa Argentina, en desmedro de Talleres, por la vía del penal, el entrenador explotó ante la prensa.

Durante la rueda de prensa, Bauza respondió a todos los que critican su forma de afrontar los partidos. “Cada uno que escriba lo que quiera. Me chupa un huevo lo que dicen porque no entienden lo que es el fútbol, y mucho menos en Argentina. No hay partidos fáciles, se corre mucho, desde lo táctico todos los jugadores son inteligentes”.

“Es muy difícil quebrar a otro equipo. A veces hay que ganar 1-0 ó 2-0. A veces hay que empatar, como hoy, e ir a los penales", finalizó Edgardo Bauza. La reacción ha sido comparada con lo sucedido con Diego Armando Maradona, quien dirigía a la Selección Argentina, en el proceso eliminatorio al Mundial Sudáfrica 2010.