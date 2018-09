¿Qué dijo Joachim Löw sobre amistoso ante la Selección Peruana?

Alemania fue una lágrima en la Copa del Mundo, sin embargo el técnico Joachim Low fue ratificado en su puesto y así darle continuidad en su proceso. El primer amistoso que tuvo post Mundial, fue ante Francia y ahora se viene ante la Selección Peruana.

Al ser consultado por el amistoso que sostendrá este domingo ante Perú, Joachim Low señaló que “es muy probable que uno u otro chico tenga la oportunidad desde el principio” para darle descanso a algunos jugadores como Boateng o por ahí Toni Kroos.

Y sobre su equipo, Low señaló “Estoy satisfecho con el rendimiento. Independientemente del resultado, queríamos mostrar una actitud diferente, una cara diferente para recuperar el crédito. Puedo vivir muy bien con el resultado y el juego”.

Cabe resaltar que el técnico de Alemania no podrá contar con el extremo Leroy Sané. El futbolista abandonó la concentración del equipo. “Leroy Sane ha dejado el Hotel del equipo en Munich tras reunión con Joachim Löw el viernes por razones privadas”, comunicó la selección alemana.

.@LeroySane19 hat in Rücksprache mit Bundestrainer Joachim Löw am Freitag aus privaten Gründen das Mannschaftshotel in München verlassen. Er fällt somit für #GERPER aus. #DieMannschaft pic.twitter.com/ans1VfRVnC