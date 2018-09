México vs Uruguay EN VIVO ONLINE por Azteca Deportes: día, hora, canal y alineaciones del amistoso [GUÍA TV]

México y Uruguay tendrán un vibrante partido este viernes 7 de septiembre (8.30 p.m. - hora peruana / EN VIVO ONLINE vía Azteca Deportes, Univisión Deportes y TDN) en el NRG Stadium de Houston, Estados Unidos, por la fecha FIFA. El amistoso internacional válido por fecha FIFA no contará con los jugadores Javier 'Chicharito' Hernández y Edinson Cavani.

Tras la salidas del colombiano Juan Carlos Osorio y el profesor Óscar Washington Tabárez, el brasileño nacionalizado mexicano Ricardo Ferretti y Fabián Coito, serán los que estén al frente de los planteles de México y Uruguay, respectivamente, durante los próximos amistosos.

En este sentido, ambos entrenadores de México y Uruguay saben que sus puestos al frente del seleccionado son temporales, pero aún así buscarán que sus equipos saquen los mejores resultados posibles.

De momento, México no tiene certeza de quien estará al mando del 'Tri', mientras que en Uruguay esperan poder concretar la renovación del 'Maestro' Óscar Washington Tabárez.

Será el primer encuentro amistoso de México y Uruguay tras la participación que tuvieron en el pasado Mundial de Rusia 2018.

Como se recuerda, Uruguay quedó en la quinta posición del Mundial de Rusia 2018 tras ser eliminado por el actual campeón, Francia, por 2-0, y llegará al encuentro ante el equipo de México con algunas variantes respecto al plantel que disputó la Copa del Mundo en territorio ruso.

Cavavi ausente en Uruguay

En este sentido, Uruguay tendrá algunas bajas como la de los delanteros Edinson Cavani, del PSG de Francia, y Maximiliano Gómez, del Celta de España.

Ante México, Uruguay también tendrá las bajas por lesión de los volantes Giorgian De Arrascaeta, del Cruzeiro brasileño, y Cristian Rodríguez, del Peñarol, que fueron reemplazados por Nicolás Lodeiro (Seattle Sounders de Estados Unidos) y Federico Valverde (Real Madrid).

Si bien aún Coito no ha definido el equipo que presentará Uruguay contra México, se especula que tendrá un mediocampo joven formado por Lucas Torreira (Arsenal inglés), Matías Vecino (Inter de Milán) y Rodrigo Bentancur (Juventus Turín), mientras que el ataque lo encabezarán Christian Stuani (Girona) y el delantero estrella del equipo, Luis Suárez (Barcelona).

México tras la 'Era Osorio'

En tanto, México presentará una combinación de jugadores consagrados como el portero Guillermo Ochoa (Standard Lieja), el defensa Hugo Ayala (Tigres UANL) y el delantero Raúl Jiménez (Wolverhampton), y con jóvenes como el defensa Jesús Angulo, del Santos Laguna, Diego Láinez, volante del América y los centrocampistas Roberto Alvarado (Cruz Azul) y Jonathan González (Monterrey).

México y Uruguay se han enfrentado 20 veces con ocho victorias para los aztecas, cinco para los uruguayos y siete empates, aunque el partido más importante lo ganaron los 'charrúas' en el Mundial de Sudáfrica 2010, en el que superó al 'Tri' en la fase de grupos.

Los dos equipos (México y Uruguay) se enfrentaron por última vez en junio de 2016 en Arizona en la Copa América Centenario con triunfo de México por 3-1.

HORARIOS: MÉXICO VS. URUGUAY, PAÍS POR PAÍS

Perú: 8.30 p.m.

México (DF): 8.30 p.m.

España: 3.30 a.m. (sábado 8 de septiembre)

España (Islas Canarias): 2.45 a.m. (sábado 8 de septiembre)

Marruecos: 2.30 a.m. (sábado 8 de septiembre)

Colombia: 8.30 p.m.

Argentina: 10.30 p.m.

Uruguay: 10.30 p.m.

Ecuador: 8.30 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington, Massachusetts, Florida): 9.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 6.30 a.m.

Estados Unidos (Texas): 8.30 p.m.

Chile: 10.30 p.m.

Paraguay: 10.30 p.m.

Brasil: 11.30 p.m.

Venezuela: 9.30 p.m.

Bolivia: 9.30 p.m.

Holanda: 3.30 a.m. (sábado 8 de septiembre)

Alemania: 3.30 a.m. (sábado 8 de septiembre)

Italia: 3.30 a.m. (sábado 8 de septiembre)

Francia: 3.30 a.m. (sábado 8 de septiembre)

Inglaterra: 2.30 a.m. (sábado 8 de septiembre)

Australia: 11.30 a.m. (sábado 8 de septiembre)

Nueva Zelanda: 1.30 p.m. (sábado 8 de septiembre)

Japón: 10.30 a.m. (sábado 8 de septiembre)

Corea del Sur: 10.30 a.m. (sábado 8 de septiembre)

China: 9.30 a.m. (sábado 8 de septiembre)

Costa Rica: 7.30 p.m.

Panamá: 8.30 p.m.

Honduras: 7.30 p.m.

El Salvador: 7.30 p.m.

CANALES: MÉXICO VS. URUGUAY, GUÍA TV

México: Univisión TDN, TDN, Azteca Deportes En Vivo y Azteca 7.

Costa Rica: TDN.

El Salvador: TDN.

Guatemala: TDN.

Honduras: TDN.

Nicaragua: TDN.

Panamá: TDN.

Estados Unidos: Univisión y Univisión Deportes.

ALINEACIONES PROBABLES: MÉXICO VS. URUGUAY

México: Guillermo Ochoa, Luis Rodríguez, Oswaldo Alanís, Edson Álvarez, Jesús Gallardo, Erick Gutiérrez, Víctor Guzmán, Elías Hernández, Orbelín Pineda, Hirving Lozano y Raúl Jiménez.

Entrenador: Ricardo Ferretti.

Uruguay: Fernando Muslera, Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Diego Laxalt, Lucas Torreira, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur, Gastón Pereiro, Jonathan Urretaviscaya y Luis Suárez.

Entrenador: Fabián Coito.