Maradona reveló que Evo le ofreció dirigir a Bolivia y Maduro a Venezuela

Diego Armando Maradona vuelve a ser noticia a nivel internacional. Esta vez, el flamante técnico de Dorados de México señaló en conferencia de prensa que tuvo dos ofertas puntuales para dirigir a las selecciones de Bolivia y Venezuela por pedido expreso de sus presidentes Evo Morales y Nicolás Maduro respectivamente.

"Estuve hablando con Evo y me ofreció la selección boliviana, estuve hablando con Maduro y me ofreció la selección venezolana", señaló Diego Armando Maradona, quien además reveló que descartó ofertas de clubes de Argentina y Bielorrusia.

Sin embargo, en su presentación oficial como flamante técnico, le ‘Pelusa’ dio las gracias a su nuevo equipo. “Quiero darle a Dorados lo que me perdí cuando estaba enfermo. Habré estado enfermo 14 años... Tuve muchos traspiés en la vida y hoy asumo esta responsabilidad como quien tiene un hijo en los brazos".

Finalmente, Maradona señaló que llega a Dorados en el mejor momento de su vida "No venimos de paseo, no venimos de vacaciones, venimos a trabajar. Vamos a buscar los partidos, a mí no me busca defender", puntualizó el histórico e ídolo de la Argentina.

DATO:

El gran objetivo de Diego Armando Maradona es luchar por el ansiado ascenso a la máxima categoría del fútbol mexicano. ¿Cómo marcha? Dorados marcha en la decimotercera posición de 15 equipos en el circuito de ascenso.