Allegri: "Cristiano merece el premio The Best por encima de Modrić"

Massimiliano Allegri lo tiene claro: Cristiano Ronaldo merece ser honrado con el premio 'The Best', a pesar que no pudo coronarse con el Mundial Rusia 2018. Pues, el portugués ha hecho méritos a lo largo de la temporada para llevárselo a casa.

El técnico de la Juventus, Allegri, 'llenó' de elogios al 'Comandante' previo al duelo de este domingo ante el Sassuolo, correspondiente por la fecha 4 de la Serie A. El italiano colocó al astro luso por encima de Luka Modrić, volante del Real Madrid.

"Sin quitar méritos a Modrić, creo que el premio se lo merece Cristiano por lo que hizo el año pasado", agregó Allegri, en la rueda de prensa de este sábado, haciendo alusión a los 15 goles que marcó 'CR7' en la pasada edición de Champions.

Como se sabe, Modrić conquistó el 'Balón de Oro' en Rusia 2018 y, además, fue elegido como el 'Mejor Jugador del Año' por la UEFA. Dichos reconocimientos no serían suficientes para Allegri, quien considera al luso como el mejor del mundo.

EL DATO:

Cristiano Ronaldo registra 5 Champions League.