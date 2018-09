Allegri informó que la Juventus sancionará a Douglas Costa

Durante el partido que disputó Juventus vs Sassuolo, por la cuarta fecha de la Seria A de Italia, Douglas Costa se fue expulsado debido a un acto de indisciplina. Luego del partido, el técnico Massimiliano Allegri habló sobre lo sucedido.

El técnico italiano informó a la prensa que el brasileño no solo recibirá una sanción por parte de la federación, sino que también el club ha decidido multarlo. Sin embargo, no se sabe si la sanción será económica o de otro tipo.

De hecho, Massimiliano Allegri se mostró muy enfadado por lo sucedido y no dudó en expresar su incomodidad: “Aunque le hicieran falta, estos episodios no deben suceder. No debemos caer en provocaciones".

Cabe resaltar que, horas después del partido, el jugador Costa pidió disculpas por su indisciplina: "Con los aficionados de la Juventus por mi reacción, también con mis compañeros que me apoyan en los buenos y malos momentos”.

EL DATO

Douglas Costa jugó 31 partidos y anotó 4 goles con la Juventus en la Serie A de la temporada pasada.