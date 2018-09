Douglas Costa se disculpa tras escupitajo a Di Francesco en victoria de Juventus

La victoria de Juventus sobre Sassuolo, con el esperado doblete de Cristiano Ronaldo, quedó apocado por la reprochable actuación de Douglas Costas, que terminó expulsado del compromiso por escupir a su rival, Di Francesco.

La actitud fue reprochada a nivel mundial, tanto que el volante brasilero de 28 años se vio en la necesidad de enviar un extenso mensaje para reconocer su error y disculparse por la innecesaria actuación que le costará su participación en la próxima fecha de la Serie A.

“Me gustaría ofrecerle disculpas a todos los aficionados de la Juventus por mi reacción equivocada en el juego de hoy. Ofrezco también disculpas a mis compañeros de equipo, que siempre están conmigo en los momentos buenos y malos. Me equivoqué feo, tengo consciencia y vengo a disculparme con todos por eso. Dejo claro que esa actitud aislada no concuerda con lo que siempre he mostrado en mi carrera”, enfatizó mediante su Instagram.

La reacción de la afición fue compartida, pues aunque muchos le reprocharon no haberse dirigido a Di Francesco por el ataque, otro grupo numeroso defendió su posición y le expresaron su total apoyo.

EL DATO

En lo que va de la temporada (4 fechas), Douglas Costa recibió dos tarjetas amarillas y esta es la primera roja.