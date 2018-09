Milan vs Cagliari EN VIVO ONLINE por la fecha 9 del Apertura de la Serie A

Milan se enfrenta con Cagliari por la cuarta fecha de la Serie A EN VIVO ONLINE este domingo 16 de setiembre a las 1:30 p.m. (hora peruana). El encuentro se desarrollará en el Estadio Sardegna Arena y podrás seguir el minuto a minuto a través de Libero.pe.

El cuadro 'rossonero' viene de ganar por 2-1 a la siempre complicada Roma, con goles de Franck Kessie y Patrick Cutrone. Los dirigidos por Gennaro Gattuso vienen de menos a más en lo que va del campeonato italiano y aprovecharán la localía a su favor para conseguir su segunda victoria en la liga.

El Milan tendrá dos bajas para el encuentro. El italiano, Andrea Conti viene recuperándose de una rotura de ligamentos desde el año pasado, estimando su regreso para el mes de octubre, mientras que el croata, Ivan Strinic, padece de una misteriosa anomalía cardíaca. Los 'rojinegros' con un partido menos se ubican en la casilla 15 con 3 puntos.

Por otro lado, Cagliari viene de vencer por 1-0 al Atalanta con un tanto de Nicolo Barella. Los 'sardos' contarán con el regreso de Joao Pedro, quien fue suspendido tras dar positivo por hidroclorotiazida en el mes de Febrero. El equipo de Rolando Maran se encuentra en el puesto 14 con 4 puntos.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue en enero del 2018, donde el Milan se llevó la victoria por 2-1 en calidad de visita. Los dos goles 'rossoneros' fueron anotados por Franck Kessié, mientras que el descuento para los 'sardos' lo marcó Nico Barella.

We have landed in Cagliari welcomed by Rossoneri fans 🛬

Atterrati a Cagliari tra l'entusiasmo dei tifosi rossoneri 👋#CagliariMilan #ANewMilan pic.twitter.com/7VTSodM8y9