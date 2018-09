Cristiano Ronaldo es el favorito para ganar el 'The Best', según Massimiliano Allegri

Massimiliano Allegri, director técnico de la Juventus, tiene a su favorito para ganar el premio 'The Best': Cristiano Ronaldo. A pesar de que el delantero portugués no ha brillado hasta el momento con la camiseta 'bianconera', el estratega italiano apuesta por él. Esto lo dijo en conferencia de prensa previo a lo que será el siguiente partido de la 'Vieja Señora' por la Serie A.

"El premio 'The Best' debe ganarlo Cristiano por todo lo que ha hecho en el pasado curso. Se lo merece. Sin quitar méritos a Modric, creo que el premio se lo merece Cristiano", fueron las palabras de Massimiliano Allegri cuando le preguntaron sobre su favorito para adjudicarse con el premio que otorga la FIFA. Luego llegaron las preguntas sobre la Serie A.

El rival de este domingo para la Juventus será Sassuolo. El equipo que visitará el Juventus Stadium llega invicto al igual que la 'Vieja Señora'. Ganó dos y empató uno. Se ubica en la segunda posición de la tabla de la Serie A y quiere saltar al gramado de Turín a dar la sorpresa y quitarle el liderato al equipo de Cristiano Ronaldo que ha ganado en las tres primeras jornadas.

"No tenemos que ser fatalistas. Cristiano trabaja muy bien y creo que este domingo se desbloqueará. De él no me espero ni menos ni más que en otros partidos", dijo muy calmado Allegri. Sobre Paulo Dybala, confesó que volverá a ser titular dentro de poco, pero le pidió a la prensa que entiendan su juventud y que no lo destrocen si es que tiene un mal partido.

"Ahora vamos a jugar tres veces por semana y habrá más espacio. Dybala se va a ganar el sitio de titular en el campo, pero tiene mucha presión encima. Si este domingo juega y no hace un gran partido, vosotros lo destrozáis", afirmó un poco molesto el director técnico de la Juventus.