Pirlo critica duramente a Dybala: "No entrena con el deseo de Cristiano”

En dos de las tres fechas disputados de la Serie A, Paulo Dybala se ha quedado en la banca de suplentes. El argentino arrancó la temporada como titular, pero luego el técnico Allegri se decidió por Bernardeschi. Ante ello, Andrea Pirlo, leyenda de la Juventus, dio los motivos por los que el ‘10’ está siendo relegado.

Según Pirlo, Dybala no está teniendo la motivación que tienen otros futbolistas, como es el caso concreto de Cristiano Ronaldo. “Aceptar que no eres titular en esta etapa de la temporada no es fácil para nadie. Paulo hará todo lo posible para jugar: si entrena con el deseo de Ronaldo, será difícil dejarlo fuera”.

En seguida, Pirlo señaló que el talento de Dyabala no está en discusión, sino que debe trabajar el doble para estar a la par con sus demás compañeros. “Cuando no juegas, significa que tienes que debes hacer aún más. Es su obligación: las cualidades de Dybala no están en cuestión”, señaló Pirlo para ‘Tuttosport’.

“Para convertirse en un jugador crucial para Juventus, debe encontrar algo desde dentro de uno. Primero y ante todo, debe hacerlo por él mismo”, finalizó Andre Pirlo sobre el presente de Paulo Dybala, quien apenas ha jugado 100 minutos de los 270 disputados por la 'Juve' esta temporada.

DATO:

El próximo partido de la Juventus será este domingo de local ante Sassuolo y tres días después visitará al Valencia pero este duelo será por la Champions League.