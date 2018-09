Cristiano Ronaldo: Los hilarantes memes tras su primer doblete con Juventus en la Serie A [GALERIA]

El delantero de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, tuvo que esperar cuatro encuentros en la Serie A para reencontrarse con el gol vistiendo a la casaquilla de la Juventus. Y aunque fue de manera accidentada, poco importó para que el luso pueda desahogar el grito que tenía contenido.

Los hilarantes memes no tardaron en llegar tras la primera victoria de la Vieja Señora con goles de CR7. Citan a su ex equipo, Real Madrid, quién no la pasa bien en la Liga Española tras empatar con el Athletic de Bilbao en la última jornada, así como a su ex compañero Marcelo, con quién hicieron grandes diabluras con la camiseta blanca.

A continuación los memes que dejó la victoria de la Juventus ante Sassuolo. El 'Comandante' está de vuelta y quiere dejar en claro que su llegada Italia no es a modo de paseo sino para hacer historia.