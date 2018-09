Juventus vs Sassuolo EN VIVO por RAI Italia: con Cristiano Ronaldo por la fecha 4 de la Serie A

La Juventus chocará este domingo ante el Sassuolo por la fecha 4 de la Serie A. El duelo arrancará a partir de las 8:00 a.m. (hora peruana) y lo podrás seguir en EN VIVO a través RAI Italia y Serie A Pass. Asimismo, en las redes sociales de Libero.pe

Con Cristiano Ronaldo desde el vamos, la 'Vecchia Signora' está decidido a encadenar su cuarta victoria al 'hilo' en el torneo. El portugués pretende - de una vez por todas- sumar su primer gol oficial con el cuadro 'bianconero'.

Es ahora o nunca. La Juventus, con un Cristiano peleado con el gol, recibe al Sassuolo con la finalidad de seguir en lo más alto de la tabla. El luso se apoyará en el ataque Mario Mandžukić, quien registra 2 dianas en la presente competición.

De otro lado, el Sassuolo buscará dar el golpe en el Allianz Stadium. El combinado verde llega a esta cita con la moral al tope tras golear 5-3 al Genoa en la última fecha. Uno de los jugadores llamados a dejar su firma es Kevin-Prince Boateng.

Si bien ambas escuadras están obligados a sumar de a tres, este duelo estará marcado por el hambre de gol de Cristiano. El 'Bicho' sabe que está a 90 partidos de igualar su segunda peor racha goleadora (4 partidos sin "mojar"), por lo que saldrá con todo.

[Resumen del Parma 1 - 2 Juventus por la fecha 3 de la Serie A]

[Resumen del Sassuolo 5 - 3 Genoa por la fecha 3 de la Serie A]

POSIBLES ALINEACIONES DEL JUVENTUS VS. SASSUOLO: FECHA 4 DE LA SERIE A

Juventus: Szczensny; De Sciglio, Bonucci, Benatia, Alex Sandro, Khedira, Emre Can, Matuidi, Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.

Sassuolo: Consigli; Lirola, Magnani, Ferrari, Rogerio, Bourabia, Magnanelli, Duncan, Berardi, Boateng, Di Francesco.

GUÍA DE CANALES DEL JUVENTUS VS. SASSUOLO

Argentina: Fox Sports Cono Sur, FOX Play Latin America

Bolivia: Fox Sports Cono Sur

Brasil: Fox Sports 2 Brazil

Chile: Fox Sports Cono Sur, Fox Sports 1 Chile, FOX Play Latin America

Colombia: Fox Sports Cono Sur, FOX Play Latin America, Fox Sports Colombia

Costa Rica: FOX Play Latin America

República Dominicana: FOX Play Latin America

Ecuador: FOX Play Latin America, Fox Sports Cono Sur

El Salvador: FOX Play Latin America

Guatemala: FOX Play Latin America

Honduras : FOX Play Latin America

México: FOX Play Latin America

Nicaragua: FOX Play Latin America

Panamá: FOX Play Latin America

Paraguay: Fox Sports Cono Sur

Perú: FOX Play Latin America, Fox Sports Cono Sur

Trinidad y Tobago: FOX Play Latin America

Estados Unidos: FOX Soccer Match Pass, FOX Deportes

Uruguay: FOX Play Latin America, Fox Sports Uruguay, Fox Sports Cono Sur

Venezuela: FOX Play Latin America

HORARIOS DEL JUVENTUS VS. SASSUOLO (SERIE A DE ITALIA)

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 8:00 a.m.

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 7:00 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 9:00 a.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 10:00 a.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 3:00 p.m.

Internet: ¿dónde seguir en vivo y en directo online la Juventus vs. Sassuolo?

