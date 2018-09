Cristiano Ronaldo: conoce los demás jugadores top que tampoco anotaron en sus ligas

Cristiano Ronaldo lleva tres compromisos oficiales con la Juventus en donde ha demostrado toda su calidad en el campo siendo vital en el equipo; sin embargo, el gol le ha dado la espalda hasta el momento en el fútbol italiano.

El astro portugués todavía no ha podido dejar su huella en la Serie A en las dos victorias y un empate que ha conseguido por ahora la “Juve” en lo que va del torneo; no obstante, no es la única estrella de Europa que hasta hoy no ve puerta en la liga doméstica, pues al igual que el “Comandante”, en el Calcio, Gonzalo Higuaín por el Milan y Mauro Icardi por el Inter atraviesan también una mala racha que no les permite anotar.

Sin ir muy lejos, a otros goleadores de “Ligas Top” en el “Viejo Continente” tampoco les ha ido bien en el arranque del 2018-19. como es el caso de Alexis Sánchez en el Manchester United, Oliver Giroud en el Chelsea y Diego Costa en el Atlético Madrid. Todos ellos goleadores de raza y de indudable categoría que aún no pueden sacudirse del mal momento en lo que va de la presente campaña.

De momento, Cristiano Ronaldo tendrá una nueva oportunidad para “sacarse la sal” este domingo ante Sassuolo en el marco de la cuarta jornada de la Serie A, torneo en donde el crack luso apunta a repetir sus mejores temporadas como el Manchester United y Real Madrid.

Cabe destacar que la peor racha registrada de CR7 data del 2015-16, en donde permaneció hasta 8 partidos sin ver puerta pero temporada en la que terminó con 51 anotaciones. En el banco “bianconeri’, con el DT Allegri a la cabeza, están confiados en que en breve el idilio del goleador con las redes volverá a retomarse.

EL DATO

Cristiano Ronaldo anotó 26 goles en 27 partido durante la temporada pasada con el Real Madrid.